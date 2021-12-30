ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) عن المسؤول - خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف - القول إنه من المتوقع أن يبقي بايدن وزيلينسكي على اتصال وثيق، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بالضبط موعد الاتصال بين الرئيسين حتى الآن، لكنهما "سيتحدثان قريبا".



وأكد المسؤول أن اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني مستمرة على أساس يومي، موضحا أن البيت الأبيض سيشارك المزيد من المعلومات حول المحادثات المقبلة بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا بمجرد توافر مزيد من التفاصيل.



كان مسؤول بارز بالبيت الأبيض قد أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم عبر الهاتف لبحث عدد من القضايا، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المتوقعة مع روسيا.