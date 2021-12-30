قال مسئول رفيع المستوى فئ الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكئ جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكئ سيجريان محادثات هاتفية فى المستقبل القريب؛ لبحث التهديدات القادمة من روسيا، وكذلك الحوار الأمريكي مع روسيا بأشكال مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) عن المسؤول - خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف - القول إنه من المتوقع أن يبقي بايدن وزيلينسكي على اتصال وثيق، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بالضبط موعد الاتصال بين الرئيسين حتى الآن، لكنهما "سيتحدثان قريبا".
وأكد المسؤول أن اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني مستمرة على أساس يومي، موضحا أن البيت الأبيض سيشارك المزيد من المعلومات حول المحادثات المقبلة بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا بمجرد توافر مزيد من التفاصيل.
كان مسؤول بارز بالبيت الأبيض قد أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم عبر الهاتف لبحث عدد من القضايا، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المتوقعة مع روسيا.
يذكرأن، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد له دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وفى وقت سابق سحبت روسيا أكثر من 10 الاف جندي من الحدود الأوكرانية بينما تستعد للدخول في مناقشات أمنية مع إدارة بايدن في العام الجديد من المقرر عقدها في 10 يناير، وقال الجيش الروسي إن القوات عادت إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في "تدريبات استمرت شهورا" بالقرب من الحدود.
ونقلت انترفاكس عن الجيش قوله: "تم الانتهاء من مرحلة التنسيق القتالي للفرق والأطقم القتالية والفرق في الوحدات الآلية ... وسيسير أكثر من 10.000 جندي عسكري ... نحو انتشارهم الدائم من أراضي منطقة تدريبات الأسلحة المشتركة" .
شعرت الدول الغربية بالقلق خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن زيادة القوات ، التي بلغ مجموعها حوالي 100 الف جندي في ذروتها في نوفمبر، وبدأت بعض الدول في التحذير من أن روسيا قد تكون في منتصف الاستعداد لغزو أوكرانيا بطريقة مماثلة لضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
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