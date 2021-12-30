مد أيام التشغيل الأسبوعى لعيادات العظام وطب وجراحة العيون بمستشفيات قنا الجامعية

صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، مد أيام التشغيل الأسبوعي للعيادات الخارجية لأقسام العظام وطب وجراحة العيون التابعة للمستشفيات الجامعية.

وأوضح منصور، أنه جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، بإتاحة خدمات المستشفيات الجامعية لأكبر عدد من المستفيدين بها.

وأضاف الدكتور محمود سليمان، مدير العيادات الخارجية، أنه تقرر مد أيام العمل الاسبوعية لعيادة العظام بواقع أربع أيام أسبوعياً وهي أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء وعيادة طب وجراحة العيون بواقع خمس أيام أسبوعياً وهي أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وذلك بدء من يوم السبت الموافق ١ يناير 2022.

