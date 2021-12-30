محلى مدينة قنا: 18 مليون جنيه لتطوير ورصف الطرق بخطة 2021_2022

صابر سعيد

تابع أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، اليوم الخميس، أعمال الرصف والتطوير بالشوارع الفرعية بحي المساكن، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمتابعة الأعمال الميدانية على أرض الواقع وتذليل العقبات لجميع المشروعات التنموية.

وتابع أنور وأحمد حمدي، رئيس حى المساكن، أعمال الرصف بمحيط منطقة الإسعاف ومسجد الأمل الإسلامية، وخلف عمارات عثمان بشارع السجل المدني القديم، والتى كان قد تم إدراجهما ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، بتنفيذ هيئة الطرق والكباري ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ بها، ضمن إطار رفع كفاءة الطرق لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

يُذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، قد أدرجت 32 مليون جنيه بخطة 2021 -2020 لتطوير ورصف وإعادة تهيئة الطرق الداخلية بمدينة قنا، وكذلك 18 مليون بخطة 2022 -2021 لنفس الغرض.

