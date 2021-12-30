محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ13 قرية.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ ، تحديث المخططات التفصيلية لـ 13 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "قلين، الحامول، كفرالشيخ، مطوبس، سيدى سالم".

وأوضح المحافظ، أن القرى التى تم إعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها، هى قرى المنشآة الكبرى، وصروة، التابعة لمركز ومدينة قلين، وقرى كوم الحجر، والزعفران، والابعادية، والبنا، التابعة لمركز ومدينة الحامول، وقرى حليس، والحمراء، التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وقرى المشارقة، وأبو عليوه، والهندسة، ومنشأة على، التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم.

وأضاف "نور الدين" أنه تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية تفعيلاً لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لإستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد المحافظ، أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.