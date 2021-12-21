محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية " عام - مهنى - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.
واضاف اللواء جمال نورالدين، انه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الاول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.
جدوةل امتحان الشهادة الاعدادية والتعليم الفني
جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الابتدائي
جدول امتحان المكفوفين بمدرسة النور
جدول امتحان ذوي الهمم بكفر الشيخ
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