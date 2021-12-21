اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:51 ص
محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية " عام - مهنى - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واضاف اللواء جمال نورالدين، انه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الاول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

جدوةل امتحان الشهادة الاعدادية والتعليم الفني
جدوةل امتحان الشهادة الاعدادية والتعليم الفني

 

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الابتدائي
جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الابتدائي

 

جدول امتحان المكفوفين بمدرسة النور
جدول امتحان المكفوفين بمدرسة النور

 

جدول امتحان ذوي الهمم بكفر الشيخ
جدول امتحان ذوي الهمم بكفر الشيخ

 


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