محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية " عام - مهنى - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واضاف اللواء جمال نورالدين، انه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الاول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.



جدوةل امتحان الشهادة الاعدادية والتعليم الفني



جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للتعليم الابتدائي



جدول امتحان المكفوفين بمدرسة النور