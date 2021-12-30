محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنجاز ملفات الصالح على مخالفات البناء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء ، كذلك تم حصر الأحياء التي يوجد بها حالات خاصة مثل أحياء القاهرة التاريخية ومنشأة ناصر والمرج وعين شمس والمطرية لتطبيق الإجراء القانونى المناسب بشأنهم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربعة والسكرتير العام و السكرتير العام المساعد لمتابعة إجراءات ملف التصالح على مستوى الأحياء وما تحقق من إنجازات وعرض ودراسة كافة المعوقات وايجاد حلول قانونية لها .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص ، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها .

كما ناقش الإجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظة حيث أكد محافظ القاهرة أن عدد طلبات المقدمة بلغ 1834 حالة على مستوى محافظة القاهرة مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التى لم تأت لاستكمال الإجراءات .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها ، وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى إستكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم