محافظ المنيا: تشكيل لجنة لإعداد حصر شامل ومتابعة لمخالفات البناء بجميع المراكز

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف عمل حصر شامل لكافة مخالفات البناء بالمحافظة ، وذلك في إطار ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، عقد السكرتير العام، الاجتماع التنسيقي الأول، للجنة الحصر والتفتيش والمتابعة، لمخالفات البناء بمراكز المحافظة، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد محمد رستم ممثل وزارة التنمية المحلية ومديري إدارات التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني ومكتب المتابعة والشئون المالية والحسابات الخاصة بالمحافظة وممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد السكرتير العام، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية، تعمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ، للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتي من خلالها يتم تحقيق الصالح العام ، بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين