محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة الرابعة من معدات تحسين البيئة بتكلفة 10.5 مليون جنيه

الدقهلية فريق المحافظات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس تسليم الدفعة الرابعة من معدات تحسين البيئة وسيارات جديدة ركوب لإنجاز مصالح المواطنين، لتوزيعها على عدد من المراكز والمدن والأحياء، ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 10.5 مليون جنيه .

وأشار المحافظ إلى أن معدات تحسين البيئة الجديدة لدعم منظومة النظافة سيتم توزيعها على 2 مركز وحى بإجمالى 2 معدة "1 مكبس مرسيدس سعة 16 متر مكعب لمركز ومدينة بلقاس، و1 لودر مفصلى كبير 2 متر لحى شرق المنصورة لدعم منظومة النظافة بالمنطقة المركزية"، بتكلفة إجمالية 4,5 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم توريده حتى الآن 75 معده من أصل 84 معدة.

كما أشار مختار إلى أنه سيتم توزيع 14 سيارة دوبل كابينه ركوب على 11 مركز ومدينة وحى والديوان العام بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه، من أجل إنجاز أعمال المواطنين من خلال اللجان المختصة، لفحص مشاكلهم وإجراء المعاينات اللازمه وفحص طلباتهم فى مختلف القرى لأن السيارات القديمه أصبح آداؤها ضعيف لا تتحمل السير لمسافات طويله داخل القرى مما يعرقل مصالح المواطنين والمراكز التى سيتم توزيع السيارات عليها هم "حى غرب المنصورة ، مركز المنصورة ، مركز ومدينة طلخا ، مركز ومدينة شربين ، مركز ومدينة اجا ، مركز ومدينة السنبلاوين ، مركز ومدينة تمى الامديد ، مركز ومدينة دكرنس ، مركز ومدينة منية النصر، مركز ومدينة المنزله ، مركز ومدينة المطرية" ، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة باص حمولة 26 فرد من أجل اللجان المختصه بالمحافظة لفحص طلبات المواطنين أيضا .

وأكد المحافظ أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات ، ووجه بالصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة للمعدات الجديدة .

وقال المحافظ أنه تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لشراء المعدات والآلات اللازمه ضمن ملف تحسين البيئة ودعم منظومة النظافة بتكلفة استثمارية تبلغ 102 مليون جنيه .

حضر التسليم المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة والمحاسب نادر محى مدير جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات عن طريق شراء المعدات والآلات التى تسهم فى تطوير المنظومة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه فى دعم المحافظة فى هذا الملف .