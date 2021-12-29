جولة ميدانية لنائپ محافظ الدقهليه لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للقيام بجولة ميدانية للمتابعة علي الطبيعة للموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بمشروعات حياة كريمة ببعض قري شربين.

وقد شملت جولة نائب المحافظ اليوم،الاربعاء اعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقري الحصص وعزبة موسي، وكفر الدبوسي، حيث تفقد نائب المحافظ يرافقه المحاسب طارق شكري رئيس مركز شربين.

وأكد نائب المحافظ، أن هناك متابعة شخصية اولا بأول لجميع الخطوات والاجراءات، بشأن اعمال تنفيذ المبادرة من قبل محافظ الدقهلية لازالة اية معوقات فورا.

وأكد نائب المحافظ علي ضرورة تخصيص اماكن اتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مجمعات الخدمات عملا علي راحتهم، واوضح انه سيتم تنفيذ حملات للتفتيش والمتابعة علي الوحدات الصحية ومراكز الشباب التي تم تسليمها وتشغيلها في اطار المبادرة لمتابعة وتقيم اداء العمل ومدي الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين المترددين عليها.

جدير بالذكر المشروع القومى "حياة كريمة"، بمركز شربين يشمل قري ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام، والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج ،وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش، وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى، وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.