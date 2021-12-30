محافظ البحيرة يترأس غرفة الأزمات لمواجهة آثار سوء الحالة الجوية

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية لمواجهة آثار سوء الحالة الجوية.

وأضاف أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة الجهود وانتشار المعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المحتمل أن تتعرض لها المحافظة اعتباراً من مساء اليوم وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد المحافظة نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً متوقعة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً متوقعة على مناطق متفرقة من المحافظة .

ووجه محافظ البحيرة إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.