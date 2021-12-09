استقرار فى الحالة الجوية بالدقهلية بعد طقس غير مستقر ..لايف

الدقهليه شريف الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، عن حالة الجو بعد يوم من عدم الاستقرار، حيث شهدت محافظة الدقهلية حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية على مستوى جميع المراكز بالمحافظة، وساد جو مشمس بجميع الانحاء مع توقف حركة الرياح والتى شهدته المحافظة بالأمس.

وعادت اللاجواء إلى الاستقرار مرة أخري، وقد اتضحت الرؤيا للسائقين على الطرق السريعة ، بعد تراجع موجه الأتربة التى صاحبت سرعة الرياح ، وقد أعلنت هيئة الأرصاد عودة الاستقرار فى الأحوال الجوية بعد موجة من الطقس السيئ الذي ضرب المنطقة الساحلية .

يذكر بأن هيئة الأرصاد الجوية، أشارت أمس إلى أن هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3.5: 4 متر ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



