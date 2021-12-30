محافظ الاسكندرية يكلف بالتواجد فى الشارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الإسكندرية أسماء على بدر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الاجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لشنايش الامطار ورفع اي اتربة أومخلفات من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد الشنايش.



وفي إطار تكليفات المحافظ بالتواجد في الشوارع ورفع أي تراكمات للمخلفات والاتربة أو نواتج الهدم؛ فقد قام المهندس عادل جابر رئيس الادارة المركزية للنظافة و تجميل المدينة؛ منذ صباح اليوم برفع كافة الاتربة ومخلفات الردم من على محور المحمودية بصفتة من الطرق الرئيسية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.



ومن جانبة؛ أكد عادل جابر، ان الادارة المركزية تقوم بالتعامل الفوري مع اي حالة طارئة يمكنها ان تتسبب في اعاقة الحركة المرورية؛ حيث يتم يوميا المرور على المحاور المرورية الرئيسية ومنها محور المحمودية من المعمورة وحتى كفر عشري للتأكد من عدم وجود أي أتربة أو مخلفات ردم بالطريق لازالتها على الفور.



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