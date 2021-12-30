محافظ أسيوط: ضبط ومصادرة 26 شيشة خلال حملة بحى شرق

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار شن الحملات لضبط المخالفين للقانون وقرارات الحكومة بشأن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، لافتاً إلى العمل على تحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات بتطبيق تلك الاجراءات ومنع تقديم الشيش والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم.

وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق، فضلاً عن حملات على المقاهى والكافتيريات بنطاق الحى وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبى رئيس حى شرق ورشاد محمود مسئول الاشغالات بالحى ، وهو ما أسفر عن ضبط ومصادرة 26 شيشة كاملة من مناطق الحمراء وأبراج السعوديين وشارع رياض، حيث تم ضبط وتحرير محاضر بيئة وغيرها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، لافتاً إلى تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات اللازمة والمقررة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.