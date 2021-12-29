حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات لنظافة وتسوية الشوارع والميادين بمراكز أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والاحياء بالالتزام على رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة بكافة الطرق الممكنة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة مع تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الملف الهام، لافتاً إلى أهمية شن حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين بالمراكز والمدن، وذلك في إطار اهتمام المحافظة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل مشيراً إلى تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات لنظافة وتسوية الشوارع والميادين بمراكز الغنايم والقوصية والبداري.

كانت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والقوصية والبداري برئاسة كل من خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، ونوابهم كل في نطاق عمله قد شنت حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين بالاضافة إلى الحملات الدورية واليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ؛ وذلك لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة وإزالة الأتربة بالشوارع والميادين بإستخدام سيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وهو ما أسفر عن رفع وإزالة حوالي 118 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة وتفريغها بالقلابات لنقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلاً عن تتنفيذ أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة بالقرى والمراكز لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم 2135603/ 088 الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط 01060603745 ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.