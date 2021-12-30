محافظ أسوان: اجتماعات تنسيقية لمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات والمديريات والهيئات المعنية من أجل رصد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مختلف القرى المستهدفة وذلك بإجمالى 808 مشروعات بتكلفة 14 مليارا و 35 مليون جنيه داخل 35 قرية رئيسية و109 قري فرعية و 336 نجع وكفر وتابع، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.

ومن جانبه أوضح أحمد شعبان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء من عقد جلسات الاستماع لرصد مطالب واحتياجات المواطنين بقرى العون الغذائى بجنوب مدينة أسوان، مع سرعة الانتهاء من حصر قطع أراضى أملاك الدولة بالقرى المستهدفة للمبادرة بمركز أسوان وذلك للبدء فوراً فى تنفيذ المشروعات المختلفة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، موضحاً بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعا بمختلف المراكز والمدن بتكلفه 2.1 مليار جنيه ، كما أنه جارى العمل فى 350 مشروعا آخر بتكلفة 11.5مليار جنيه، فى حين جارى التجهيز والإعداد لبدء الأعمال فى 306 مشروعات أخرى بتكلفة 610 ملايين جنيه.

وفى سياق آخر، شهدت المراكز والمدن بأسوان استعدادات مكثفة لتنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد رأس السنة والتى ستستمر حتى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى منتصف يناير القادم شاملة تطوير ورفع كفاءة الحدائق َالمتنزهات العامة.

كما كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بأن تشمل فعاليات الاحتفال إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى وقت واحد وتزامناً مع الفاعليات التى ستشهدها مدينة أسوان لإفساح المجال أمام جميع مواطنى المحافظة بالاستماع بأجواء البهجة والفرحة مع انطلاق العام الميلادى الجديد 2022، لافتاً إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب شجرة الإنارة في مكان مناسب وواضح بحيث تكون في أعلى نقطة ممكنة وفى مكان بعيد عن الكتلة السكنية بقدر المستطاع ، وأكد محافظ أسوان على أنه بالتوازى مع ذلك فهناك تكليفات مشددة لمسئولى المحليات لاستكمال أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإضاءات لاستمرار البانوراما الجمالية فى كل مكان على أرض المحافظة.