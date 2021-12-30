اليوم السابع
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محافظة القاهرة ترفع مخلفات هدم أمام مدرسة مفيده عبد الرحمن بمدينة نصر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:21 م
محافظة القاهرة ترفع مخلفات هدم أمام مدرسة مفيده عبد الرحمن بمدينة نصر رفع مخلفات البناء أمام مدرسة مفيده عبد الرحمن
كتب سيد الخلفاوى

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كثفت محافظة القاهرة من أعمال النظافة، بالشوارع، حيث رفع حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد أنور، بالتنسيق مع شركة انفيروماستر المسئولة عن نظافة شرق القاهرة،  مخلفات هدم ورتش أمام مدرسة مفيده عبد الرحمن المنطقة العاشرة وتم غسيل الشوارع أمام المدرسة.
 
وفي ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بالمظهرالجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين حي شرق مدينة نصر، تم بالتنسيق مع شركة النظافة انفيروماستر والمتابعة الميدانية متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بشوارع الحي.
 
وفي إطار تكثييف الجهوداليومية المبذولة لرفع كفاءة شبكة الانارة بشوارع الحى، تم تركيب  ١٨ كشاف ليد وتركيب كشك انارة بشارع الوطنية، و تم عمل أصلاح فازات بكشك الاناره بالنقابات الطوب الرملى، وتم عمل أصلاح أسلاك هوائية بشارع محمد العشماوى، وتم عمل أسلاك كهربائية بداخل الأعمدة بشارع موسى بن نصير.
 
كما شهد حي شرق مدينة نصر  أعمال تطوير للشوارع وتركيب بلاط الانترلوك والبردورات بشارع محطة الكهرباء في السويسرى أ.
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