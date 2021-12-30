اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجدى يعقوب: أحد علماء إنجلترا أوصى قبل وفاته التبرع بقلبه لمريض أخر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:11 م
مجدى يعقوب: أحد علماء إنجلترا أوصى قبل وفاته التبرع بقلبه لمريض أخر د.مجدى يعقوب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، إن هناك شيء اسمه موت المخ، وبالتحديد موت جذع المخ، لأن الجزء الخلفى للمخ إذا مات يعنى أن كل المخ مات فمفترض أنها أخر خلية تموت، فإذا ماتت فالإنسان يموت حتى لو تم وضع المريض على الأجهزة، ونجد أهل المتوفى يقولون إنه لابد أن ندفنه سريعا ويرفضون التبرع بأى جهاز لدى المتوفى.

وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى، : الشباب يموت وننحن نحتاج صمام، فالأهل يرفضون أن يملس أحد المتوفى، فإذا لا تريد زراعة القلب تحدث مع وزارة الصحة، وأبلغهم أنك ترفض أن يلمسك أحد أو يأخذ أي من أعضائك بعد وفاتك.

وحكى الدكتور مجدى يعقوب، موقف تعرض له قائلا: كان هناك عالم فى إنجلترا، واصطدم في رأسه فوجدوا خلال إسعافه أن لديه رسمة على قلبه لا يمكن أن تمسحها، وقال لهم "لو مت كلموا مجدى يعقوب سريعا ويأتي ليأخذ قلبى"، وذهبت لأخذ قلبه بعد وفاته وزرعته في شخص تانى.

وتابع الدكتور مجدى يعقوب: الحكومة والبرلمان والشعب لابد أن يفهم الكلمة الموجودة في الدستور أن زراعة الأعضاء والأنسجة هي هبة الحياة للأطفال، حيث نرى أطفال جميلة ونريد أن ننقذهم فهو شيء مهم للغاية.


مجدى يعقوب

اسوان

دريه شرف الدين

مركز القلب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجدى يعقوب: مركز القلب يقدم نفس الخدمة بأوروبا وبعشر الثمن.. والسيدات أكثر من الرجال

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:22 م

العاملون بمركز مجدى يعقوب: نعامل المرضى مثل أهلنا ومتوسط أعمارنا 28 سنة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:04 م

مجدى يعقوب: نركز على اختيار الشباب بمركز القلب والعلاج على أحدث مستوى ومجانا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:56 م

مجدى يعقوب: مركز القلب بأسوان يخدم جميع الناس دون تفرقة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:45 م

مجدى يعقوب: أسوان أجمل مكان فى العالم.. وتمثل جزءا كبيرا من حياتى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:21 م

اليوم.. الدكتور مجدى يعقوب ضيف القناة الأولى مع الإعلامية درية شرف الدين

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة