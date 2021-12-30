اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لو هتسافر بالعبارة للعمرة.. تعرف على القواعد الخاصة بالوكيل الملاحى السياحى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:02 م
لو هتسافر بالعبارة للعمرة.. تعرف على القواعد الخاصة بالوكيل الملاحى السياحى المسجد النبوى الشريف
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من بين ما تضمنته الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، نستعرضها في السطور التالية..

1-

يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات السفر والعودة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- 

يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة، مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

3-

يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة، على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد، دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.

4-

يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علما بأنه قد تم الربط إلكترونيا بخطوط الطيران، لكون ذلك شرطا من شروط اصدار الكود التعريفى للسفر الجميع وسائل النقل المسموح بها.


ضوابط العمرة

أداء العمرة

السفر للعمرة

اشتراطات العمرة

الحج والعمرة

موعد رحلات العمرة

أسعار العمرة

عودة رحلات العمرة

متى تبدأ رحلات العمرة

بيت الله الحرام

ضوابط المعتمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عودة رحلات العمرة و"السياحة" تعلن الضوابط.. ساعة ذكية لكل معتمر.. ضرورة تلقى اللقاحات المعتمدة وتحلیل (PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة..17 التزامًا على الشركات المنفذة للرحلات.. وتحذير من مخالفة القواعد والإجراءات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:00 م

إلى مشرفى رحلات العمرة.. تعرف على الاشتراطات والالتزامات الخاصة بك

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:47 ص

بعد الإعلان عن الضوابط.. ما هى إجراءات التعامل على البوابة المصرية للعمرة؟

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:10 ص

"خطاب ضمان بـ2 مليون جنيه".. التزامات شركات الطيران الخاص المنفذه لرحلات العمرة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:00 ص

قبل السفر لأداء العمرة.. تعرف على قواعد الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:00 ص

رسميًا.. "السياحة" تعتمد ضوابط العمرة وتحذر المنظمين من مخالفة الإجراءات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:33 ص

"ساعة ذكية لكل معتمر".. 17 إلتزامًا على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:03 م

إن كنت تنوى "العمرة".. تعرف على القواعد والاشتراطات الخاصة بك قبل السفر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:30 م

ملامح الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة