لو هتسافر بالعبارة للعمرة.. تعرف على القواعد الخاصة بالوكيل الملاحى السياحى

كتب محمد أسعد

من بين ما تضمنته الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، نستعرضها في السطور التالية..

1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات السفر والعودة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

2- يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة، مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

3- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة، على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد، دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.