اليوم السابع
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قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:40 م
قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد كورونا عناصر من الجيش الامريكى
كتب وكالات

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أعلنت قوات المارينز الأمريكية، عن تسريح المزيد من العسكريين لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا، ليصل عددهم الإجمالى إلى 206 أفراد.

 

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن الأسبوع الماضى كان عدد من تم فصلهم من قوات المارينز لهذا السبب 169 عسكريا، وبالتالى تم فصل 37 عسكريا خلال الأسبوع الأخير.

 

وحسب التقرير لـ "بوليتيكو"، فإن 95% من كوادر قوات المارينز و86% من أفراد قوات الاحتياط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل.

 

وطلب 3274 من أفراد المارينز إعفاءهم من التطعيم الإلزامى بسبب معتقداتهم الدينية، وتم رفض 3115 طلبا منها، وتم إعفاء 1007 عسكريين من قوات المارينز من التطعيم لأسباب صحية، بحسب "روسيا اليوم".

 

 


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