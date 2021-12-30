قنا تشن حملة مكبرة لرصد المتسولين بشوارع المدينة

صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة مكبرة بمحيط مسجد السيد عبدالرحيم القنائي، لرصد المتسولين وفحص الحالات المفترشة للأرصفة، والكشف على الحالة الاجتماعية لهم، للوقوف على المتربحين من التسول من عدمه، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع تقديم يد العون للحالات المستحقة، في ظل حرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، للتصدي ومكافحة ظاهرة التسول بكافة أشكالها، داخل مدن وقرى المحافظة.

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية تكرس الجهود اللازمة لمكافحة ظاهرة التسول والتصدي لها بشكل مستمر للقضاء عليها، للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

ولفتت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أنه الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المختصة، وبحضور مبارك عبد العاطي، مسؤول القانوني، وعلاء محمد، مدير إدارة حماية الطفل بالوحدة المحلية، وجمال محمد، وسعد سيد مدير إدارة المتابعة، مدير قسم الاشغال، وحنان فتحي، مأمور ضبط قضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

