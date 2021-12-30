فتح باب التظلمات للغير مطابقين لشروط مسابقة محصل وقارئ بالعمولة بمياه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب عن فتح باب التظلمات للمتقدمين الغير منطبق عليهم الشروط بمسابقة محصل وقارى بالعمولة وذلك فى الفترة من 2 حتى 6 يناير القادم.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية ان الشركة قد أعلنت فى وقتاً سابق عن طلب توظيف محصل وقارى بالعمولة بجميع مراكز المحافظة وأنه تقدم لشغل هذه الوظيفة 7934 متقدم وذلك على الموقع الإلكترونى للشركة وأنه تم فحص أوراق المتقدمين وتطابقت الشروط على 5534 متقدم ولم تنطبق الشروط على 2400 متقدم وأنه تم فتح باب التظلمات على موقع الشركة الإلكتروني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص فى التوظيف وأنه عقب تلقى طلبات التظلم وفحصها سيتم البدء فى إستكمال إجراءات المسابقة من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

بذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إجراءات اختبارات توظيف لعدد 4183 من المتقدمين لوظائف (فنى تشغيل، أمين مخزن، فنى معمل)، وذلك يومى 15.16 فبراير2021 عبر المنصة الالكترونية للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة وذكر أن عقد الاختبارات عبر المنصة الالكترونية أون لاين، يأتى لمراعاة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه رئيس شركة مياه سوهاج، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة وشركة سوهاج لدورهم فى الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها، وكذلك مسئولى المنصة الالكترونية بالشركة القابضة لتقديمهم الدعم الفنى.