تحرير 63 محضر نظافة وإشغال بقرى مركز قنا

صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، حملات رفع تراكمات القمامة، في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة جميع التراكمات القمامة بشكل دوري من الشوارع العامة والميادين الرئيسية بجميع قرى وأحياء المركز .

قال وليد عبدالغني، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، إن الوحدة رفعت 270 متر مخلفات صلبة، وتحرير 12 محضر نظافة خلال هذا الأسبوع، من جزيرة الطوابية والبربخ وبيت سري وطريق النوافلة ونجع سالم والحجيرات.

وأضاف عبدالحميد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية المحروسة، أنه يتابع بشكل دائم أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتم رفع 100 متر تقريباً من المخلفات الصلبة وتحرير 20 محضر نظافة بمدخل الزوايدة والدير الشرقي وسوق الخميس وطريق قنا الأقصر الزراعي.

وأشار رفاعي أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود، إلي رفع 170 متر تقريباً من طريق ابنود الرئيسي وطريق ابنود الأشراف وطريق الفارسي ومدخل الكلاحين ومدخل كرم عمران وطريق مخر السيول بكرم عمران، ونوه فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لقرية القناوية، أن معدات وعمالي الوحدة قد رفعت 110 أمتار تقريباً من مدخل الجزيرية وطريق مصر أسوان ومدخل القناوية والمخادمة وأهم مكبات القمامة.

ورفعت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو، برئاسة هاني دشناوي، رئيس القرية 138 متر تقريباً من المخلفات الصلبة، وتحرير 12 محضر نظافة بقرية البياضية، ومدخل المدينة الصناعية وطريق الهجان وطريق الاربعين والشيخ حسين والطريق الموازي لطريق مصر أسوان الزراعي. كما رفعت الوحدة المحلية لقرية دندرة ما يقارب 340 متر تقريباً من المخلفات، وتحرير 9 محضر نظافة، برئاسة أحمد عبدالرحيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة.



وقال حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية وتوابعها لا تدخر جهداً في ملف النظافة بمركز قنا، وأنه تم رفع ما يقارب 1228 م² قمامة ومخلفات صلبة وتحرير 63 محضر نظافة للمخالفين بالمجالس القروية التابعة للوحدة، ناهيك عن أعمال النظافة الدورية والمستمرة على مدار الساعة داخل مدينة قنا.

وتابع الزمقان، أنه تجرى هذه الأعمال بناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وحرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات أول بأول الموجودة بالمقالب العمومية، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.