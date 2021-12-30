اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:18 م
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غرق شاب فى نهر النيل بناحية فارسكور بدمياط

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:05 م
غرق شاب فى نهر النيل بناحية فارسكور بدمياط غرق شاب فى نهر النيل بناحية فارسكور بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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يكثف رجال الإنقاذ النهرى بدمياط أعمال البحث لانتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل ناحية فارسكور.

كان شاب غرق ناحية كوبري فارسكور، ويدعى "محمد. ا" في العقد الثاني من العمر، من أبناء قرية كرم ورزوق مركز  فارسكور.

تلقى رجال مركز  فارسكور بلاغا من شرطة النجدة يفيد غرق شاب لنهر النيل، انتقلت قوة من رجال مباحث المركز لمكان الحادث، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.


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