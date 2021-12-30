اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى أبو النمرس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:22 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى أبو النمرس سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه في أبو النمرس، وأن الوفاة طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،  وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به أي إصابات ظاهرية،  وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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