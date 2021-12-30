اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:34 ص
أكرم القصاص
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عقوبة قاسية تنتظر شخصا ضبط بحوزته قلادة فرعونية و40 عملة آثرية.. اعرفها

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:07 ص
عقوبة قاسية تنتظر شخصا ضبط بحوزته قلادة فرعونية و40 عملة آثرية.. اعرفها التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج ، وبحوزته ("4 تماثيل بأحجام مختلفة – 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون – 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون – 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون – قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه فى أثريتهم – مبلغ مالى) .

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


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