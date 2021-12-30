طقس المنيا الآن.. غيوم كثيفة واختفاء الشمس ونشاط للرياح.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة المنيا اليوم الذى يشهد طقسا غير مستقر وغيوم كثيفة واختفاء للشمس ونشاط للرياح على الطرق السريعة.

وشهدت المنيا طقسا شديد البرودة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ومن ناحيته أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس وان يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ وتفعيل غرف العمليات الفرعية وادارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال اى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها ، مؤكدا ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك اى حالات طارئة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله والتي قد تنجم عن هذه الحالات.

وتستقبل المحافظة شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ على الأرقام التالية : (2342200 ، 2320001) والخط الساخن 114.