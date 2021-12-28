الإسكان: رسائل نصية لحاجزى الإسكان المتوسط المقبولين لسداد أقساط ربع سنوية

كتب أحمد حسن

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إنه من المقرر بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، والمتقدمين للإعلان الخامس فئة متوسطى الدخل "سكن لكل المصريين، وذلك للتوجه لسداد الدفعات الربع سنوية".

وأضافت أن عدد الدفعات الربع سنوية المقرر سداداها طبقا لكراسة الشروط، 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022، وبفترة سماح تبلغ شهرا من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وأوضحت أن المدن التى يتضمنها الإعلان هى مدن " بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه تم الانتهاء من فترة التظلمات الخاصة بالعملاء المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) لمنخفضي الدخل، وجار تحديد الأولويات على المشروعات المتقدمين عليها للبدء في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية لشركات الاستعلام الميداني لإجراء الاستعلام عن محل السكن والعمل، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 29317 عميلا مقابل عدد 19286 وحدة سكنية، وذلك بعدد 32 مشروعا، وهى، فى محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين، وفى محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة، وفى محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا، وفى محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار ، ومركز مطاى، وفى محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق، وفى محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وفى محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنى سويف، ومركز الفشن، وفى محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، ومركز حاجر الجبل، ومدينة غرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة)، وفى محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضه، ومركز القصاصين، وفى محافظة الغربية: مركز كفر الزيات، وفى محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة)، وفى محافظة البحيرة: مركز بدر، مع العلم أن نتائج الفرز والتظلمات لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) لمنخفضي الدخل قد اسفرت أيضا عن عدد 7013 عميلا غير منطبق عليهم الشروط.