"صحة أسوان": إغلاق 121 منشأة تجارية مخالفة خلال العام المنقضى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حصاد جهود إدارة مراقبة الأغذية على مدار العام تضمنت المرور والتفتيش على 2280 منشأة مختلفة لبيع وتداول وتخزين المنتجات الغذائية وهو ما أسفر عن تحرير 1997 محضر للمخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن تم إصدار قرارات بإغلاق لـ 121 منشأة تجارية مخالفة لعدم وجود تراخيص ، بجانب إعدام كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام والتى بلغت نحو 29 ألف و 362 كيلو جرام ، و 7 ألاف و 110 لتر من المواد الغذائية، وهو الذى توازى مع إصدار 4289 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم تحقيق المتابعة الدورية للأسواق من أجل مراقبة الأسعار والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضه.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود التى نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية على مدار عام 2021 ، مؤكداً على أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الجهات المختصة للإستمرار فى تنفيذ المزيد من الحملات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.