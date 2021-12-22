"صحة أسوان": تطعيم 253 ألف طفلا ضد الشلل خلال الحملة القومية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال نجحت فى تطعيم نحو 253 ألفا 487 طفلا، فى حين أن إجمالى الأطفال المستهدفين بالحملة 252 ألفا و153 طفلا بنسبة تصل لـ101 %.

وأضاف الدكتور أبو المجد، لـ"اليوم السابع"، أن الأطفال المستهدفين من التطعيم بالحملة هم البالغ أعمارهم من يوم حتى 5 سنوات، والتى بدأت يوم الأحد الماضى 19 ديسمبر الجارى، واستمرت حتى اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجارى، بعد أن تم الاستعانة بـ1345 فرقة ثابتة ومتحركة لتجوب إدارات أسوان الصحية الستة. وأوضح مدير الطب الوقائى، إلى أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم بإدارة أسوان الصحية بلغ 81281 طفلا بنسبة 101 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة.

وفى إدارة دراو الصحية بلغوا 19701 طفلا بنسبة 99 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة كوم أمبو الصحية بلغوا 68641 طفلا بنسبة 100 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة نصر النوبة الصحية بلغوا 13705 طفلا بنسبة 101 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة إدفو غرب الصحية بلغوا 42989 طفلا بنسبة 100 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة إدفو شرق الصحية بلغوا 27170 طفلا بنسبة 100 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة.

وكانت انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم، الأحد الماضى 19 ديسمبر بمحافظة أسوان واستمرت لمدة 4 أيام، تحت إشراف ومتابعة الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى، والدكتورة أسماء نصر، مسئول التطعيمات، وأحمد عاطف، مراقب التطعيمات.