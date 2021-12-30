اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:44 م
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شمسيتك في إيدك.. اعرف الفوائد الصحية للمشي تحت المطر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 م
شمسيتك في إيدك.. اعرف الفوائد الصحية للمشي تحت المطر الفوائد الصحية للمشي تحت المطر
كتبت فاطمة خليل

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في ظل تساقط الأمطار يشعر الكثير من الناس بالرغبة في المشى تحت المطر، وقد أثبتت الأبحاث العلمية فوائد صحية للمشى تحت المطر، لذا جهز مظلتك وحذاء المطر للمشى تحت المطر والاستفادة من فوائده الصحية، بحسب موقع insidevancouver.

فوائد صحية للمشى تحت المطر
 

1- يمكن أن يساعدك المشى في يوم ممطر على الاسترخاء وتقليل القلق
 

 يمكن أن يوفر المشي تحت المطر عزلة مرحب بها ويساعدك على تصفية ذهنك أو التخلص من بعض التوتر والقلق.

2- المشى تحت المطر مع صديق يحسن حالتك النفسية
 

المطر طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت الجيد مع شخص ما أو كلبك فهو يرفع معنوياتك ويمنحك بعض الوقت الجيد ويحسن من التواصل الاجتماعي.

3- صوت المطر هادئ جدا
 

لطالما وجدت أن صوت المطر يبعث على الهدوء والراحة والطمأنينة بشكل لا يصدق.

4- يمكن أن تؤدي التمارين البدنية في الطقس الرطب إلى تسريع عملية الأيض وحرق الدهون
 

قدم علماء يابانيون بحثًا يُظهر التأثيرات الإيجابية للأمطار على استقلاب الطاقة أثناء الجري في الطقس البارد.

وأظهرت النتائج إنك تحرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية عند القيام بنشاط بدني في بيئة رطبة وباردة أكثر من البيئة الدافئة.

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الفوائد الصحية للمشي تحت المطر

فوائد المشى تحت المطر

المشي تحت المطر

فوائد المشى فى المطر

امطار القاهرة

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