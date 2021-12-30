سفير الهند يزور معبد أبوسمبل فى جولة سياحية ويسجل إعجابه بالحضارة المصرية

أسوان - عبد الله صلاح

زار إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، اليوم الخميس، معبد أبوسمبل جنوب أسوان، فى جولة سياحية برفقة أسرته، للإطلاع على المعالم الأثرية والسياحية فى جنوب مصر، والاستمتاع بطقس أسوان الدافئ والمشمس.

وقدم الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، شرحاً وافياً للسفير الهندى والوفد المرافق له، حول تاريخ إنشاء معابد أبوسمبل وحضارة الفراعنة وظاهرة تعامد الشمس الفريدة التى جسدها المصريون القدماء بمعبد رمسيس الثانى والتى تتكرر مرتين كل عام فقط، وكذلك جولة فى معبد نفارتارى.

وقدم السفير الهندى شكره للقائمين على الآثار فى أبوسمبل، لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة والمعابد التى تم تشييدها فى مختلف مدن مصر، ثم سجل كلمة شكر فى دفتر كبار الزوار بمعبد أبوسمبل.

وفى السياق، سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الخميس، حضورا كبيرا من السائحين الأجانب الذين حضورا من مختلف دول العالم إلى مدينة أبوسمبل "برا وبحراً وجوا" لزيارة المعالم الأثرية جنوب مصر، للاستمتاع بالطقس الدافئ المشمس الذى يتميز به مدن الصعيد.

على الجانب الآخر، استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، وعبر السفير الهندى عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، خاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافى وفنى كبير.