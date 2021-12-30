زوج وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة يستقيل من وظيفته ليعتنى بالأطفال

كتبت: هناء أبو العز

تخلى زوج وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن وظيفته لصالح مسيرتها السياسية، حيث كان يعمل هوليفليش فى خدمة البريد الألمانى "دويتشه بوست".

وأكد متحدث باسم الشركة لمجلة "Bunte " أن دانيال هوليفليش، لم يعد نشطًا لمجموعة دويتشه بوست دي إتش إل منذ يوليو 2021 ".

وكانت بربوك قد قالت قبل الانتخابات العامة: "إذا قبلت منصبًا حكوميًا، فسيكون واضحًا جدًا أن زوجي لن يكون قادرًا على مواصلة عمله هناك على هذا النحو"، موضحة أن زوجها سيعتني بأطفالهما حال فوزها، والزوجان متزوجان منذ عام 2007 ولديهما ابنتان 6 و11 سنة.

وقالت بيربوك لصحيفة "بيلد ام سونتاج"، إن مسؤولية مهمتها الحكومية تعنى أن أكون متاحة ليل نهار، وتابعت: سأكون قادرة على القيام بذلك لأن زوجي سيأخذ إجازة أبوية كاملة.

وأكدت بيربوك أن شريكها كان مسؤولاً بالفعل عن تربية الفتاتين والعمل المنزلي، موضحة: "زوجي يتحمل المسؤولية الكاملة ويعمل في المنزل، لقد قام بالفعل بتخفيض ساعات عمله خلال السنوات القليلة الماضية لأنني غالبا ما أغادر المنزل في وقت مبكر في الصباح وأعود إلى المنزل ليلاً".