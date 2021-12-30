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رئيس الوزراء الجزائري يؤكد أن نمو الاقتصاد الوطنى قد بلغ 4.1%

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:02 م
رئيس الوزراء الجزائري يؤكد أن نمو الاقتصاد الوطنى قد بلغ 4.1% الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب: أحمد جمعة

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كشف رئيس وزراء الجزائرى، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن نسبة نمو الاقتصاد الوطني الجزائرى حيث بلغت 4.1%، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتعافى ويأخذ منحى تصاعدى.

 

أكد رئيس الوزراء الجزائرى أن الوضعية الاقتصادية تعتبر استثناءً مقارنة في المنطقة وحتى ببعض الدول الكبرى، مضيفا أن الجزائر قد تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني ما سمح لها بتخفيض اراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود.

 

وأشرف رئيس الوزراء الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان احترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات، مؤكدا ان البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية.

 

 


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