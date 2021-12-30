حياة كريمة.. 16 عملية بالمجان لأهالى غرب سهيل ضمن قافلة جامعة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان أعمال القافلة الطبية بقرية غرب سهيل بمركز أسوان، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها فخامة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

أكد الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن القافلة الطبية للرمد وأمراض العيون استمرت على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 250 حالة رمد وتم تحويل 16 حالة لعمليات المستشفى الجامعى بأسوان، ما بين مياه بيضاء وظفره.

وتأتى أعمال القافلة والخدمات الطبية فى إطار مجتمعى لمستشفيات جامعة أسوان على المستوى الطبى والخدمى الذى تقدمه المستشفى الجامعى بأسوان للأهالى أسوان وأهالى قرية غرب سهيل بأسوان.