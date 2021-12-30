اليوم السابع
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جهاز حماية المستهلك يصدر بيانًا يوضح فيه حقيقة انقلاب شاحنة سيارات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:37 م
جهاز حماية المستهلك يصدر بيانًا يوضح فيه حقيقة انقلاب شاحنة سيارات جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بخصوص ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن حادث انقلاب إحدى شاحنات النقل الخاصة المحملة بالسيارات الجديدة، وفى ضوء مبدأ "الشفافيه"، فإنه بمجرد رصد الحادث، تم مخاطبة الشركة وكيل السيارة للإفادة عن الحادث، حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية، وتوضيح كافة التفاصيل، وإرسال خطاب للجهاز، موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة.
 
ويؤكد جهاز حماية المستهلك لكافة المواطنين فى بيان رسمى، أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات، باعتبارها سيارات جديدة، وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.
 
 

 


حماية المستهلك

انقلاب شاحنات

اخبار السيارات

شاحنة السيارات

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