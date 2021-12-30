جهاز حماية المستهلك يصدر بيانًا يوضح فيه حقيقة انقلاب شاحنة سيارات

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بخصوص ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن حادث انقلاب إحدى شاحنات النقل الخاصة المحملة بالسيارات الجديدة، وفى ضوء مبدأ "الشفافيه"، فإنه بمجرد رصد الحادث، تم مخاطبة الشركة وكيل السيارة للإفادة عن الحادث، حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية، وتوضيح كافة التفاصيل، وإرسال خطاب للجهاز، موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك لكافة المواطنين فى بيان رسمى، أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات، باعتبارها سيارات جديدة، وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.