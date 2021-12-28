10 معلومات عن أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية

كتب محمد صبحى

شهدت جامعة القاهرة الدولية وضع حجر الأساس لأكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز 10 معلومات هامة عن المجمع الطبى للأطفال:

1 - المشروع يتضمن عدداً كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، وتصل إلى 14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية.

2 - تضم المستشفى 44 عيادة بملحقاتها، ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الحول، والوراثية، والكولاجينية، والقسطرة، والقلب، والصدر، والمخ والأعصاب، والكبد، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والمسالك، والرمد، والموجات الصوتية.

3 - يضم المستشفى 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية موزعة على جناحين، الأول خاص بعمليات اليوم الواحد و4 غرف توزع ما بين غرف عمليات عامة وقسطرة قلبية ومناظير.

4- تشهد المستشفى 5 غرف عمليات للجراحة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام، وغرفة عمليات خاصة بقسم الطوارئ.

5 - تتوفر بالمستشفى العديد من الخدمات الطبية مثل: رسم المخ، ورسم العضلات، وقسم أشعة لجميع الأنواع من أشعة سينية، وأشعة مقطعية، وأشعة رنين مغناطيسي، وأشعة فلوروسكوبي، وموجات صوتية، ورسم قلب، ومعامل بكافة التخصصات وصيدلية إكلينيكية.

6 - يضم المستشفى أيضًا 10 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 90 مريضًا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة موزعة على أدوار المستشفى، وتغطي وحدات الرعاية المركزة تخصصات الباطنة العامة والباطنة القلبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية.

7 - يقام مشروع المجمع الطبي للأطفال على مساحة 88 ألف متر مسطح

8 - السعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.

9 - ويتكون المجمع من مبنى المستشفى الرئيس، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب، ومعهد للتمريض، وسكن للأطباء والتمريض.

10 - يضم مبنى الخدمات الأول المخصص لغرف التكييف، والمبنى الثاني مخصص لمحطة الغازات والغلايات.