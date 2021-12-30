جامعة الأقصر تحقق المركز الثالث فى "الإسكتش التمثيلى" باللغة الصينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حقق طلاب جامعة الأقصر، المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الاسكتش التمثيلي باللغة الصينية والمقامة على مسرح معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وهنأ الدكتور محمد محجوب، الطلاب الفائزين في المسابقة وهم: "محمود عادل حسن و منة الله شهاب الدين و أحمد خضري عبدالظاهر"، معربا عن سعادته البالغة بفوز أبناءه من طلاب الجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تدعم كل المتميزين والموهوبين فى كافة الأنشطة، ضمن الخطة الرئاسية لتبنى الطلاب المتفوقين والموهوبين بكافة المجالات.

يشار إلى أن 14 جامعة مصرية شاركت في الدورة السابعة للمسابقة والتي تهدف إلى تعزيز الصداقة بين الصين ومصر، وتحسين مستوي اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، وخلق جو تعليمي جيد للغة الصينية، وإظهار أداء الطلاب.

وفي نفس السياق عقد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة جلسته الشهرية لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التي تختص بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض بعض المقترحات وآلية تنفيذها، وناقش مجلس جامعة الأقصر، آليات إنشاء وحدة الموهوبين بالجامعة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الطلاب الموهوبين وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتنمية مواهبهم، ووافق المجلس على الطلب المقدم من أعضاء مجلسى النواب والشورى بمقترح لإنشاء كليتي الزراعة والطب البيطرى باسنا جنوبي الأقصر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة على تخصيص الأرض اللازمة لذلك من الجهات المعنية حيث وجه أعضاء المجلس برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز الشكر لأعضاء مجلس النواب والشورى بالأقصر على حرصهم على الاهتمام بالمنظومة التعليمية وتقديم الدعم اللازم للتوسع في الجامعة بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة.

كما قرر المجلس زيادة نفقات الإقامة لـ الليلة الواحدة للطلبة الوافدين (وغير المقيدين بالجامعة)، من الجامعات المصرية وغير المصرية، وقرر المجلس ترقية الدكتور قرشى سعدى إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، كما ناقش المجلس آليات امتحانات نصف العام الدراسى لكليات الحامعة المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.



جامعة الأقصر تحقق المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية