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توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لحين تحسن حالة الطقس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:37 م
توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لحين تحسن حالة الطقس رسو مراكب الصيد على ضفاف بحيرة البرلس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، ابتداء من مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، واستمرار انعقادها.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقري بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

 

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