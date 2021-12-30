تعرف على اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بزراعة الغربية

الغربية محمد طارق

ترأس الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية، اليوم الخميس، اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والندوة التثقيفية عن دودة الحشد الخريفية وخطورتها علي المحاصيل الزراعية، وذلك بقاعة الإرشاد بمقر ديوان عام المديرية .

تناول الاجتماع التعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ونسبة الفقد في النبات، وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على ضرورة التنبية بالمرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة وخصوصا دودة الحشد أو الدودة الجياشة أو الأمراض الفطرية وسرعة التدخل بالمبيدات الموصي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة عمل ندوات ولقاءات إرشادية مع المزارعين في الإدارات الزراعية للتوعية بحشرة دودة الحشد وكيفية مواجهتها وفقا لتوصيات وزارة الزراعة.