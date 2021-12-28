وكيل زراعة الغربية يتفقد الجمعيات الزراعية لمتابعة توافر الأسمدة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عددا من الجمعيات الزراعية بمركز طنطا، للوقوف علي توافر الأسمدة الزراعية.



ووجه وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لعمليات الصرف والانتهاء من أعمال الحصر الشتوي للأسمدة والمحاصيل الشتوية.



وكان الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية قد أجرى حركة تنقلات بين العاملين بالإدارت لضخ دماء جديدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومكافحة والتصدى لكافة التعديات.



وكلف وكيل وزارة الزراعة المحاسب مدحت زكى العزب كركر بتسيير أعمال مدير عام للادارة العامة للشئون الماليه والإدارية بمديرية الزراعه بالغربية و تكليف المهندس حسن ابرهيم قلقيله مديراً لادارة التوجيه التعاونى بالتعاون الزراعي، وتكليف المهندس وائل محمد دغمش بتسيير أعمال مدير ادارة دارة حماية الأراضى .



جاءت القرارات بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى القرار الوزارى الخاص بتكليف الدكتور خالد أبو شادى مديرا لمديرية الزراعة بالغربية.





