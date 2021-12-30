تجميل وتزيين كورنيش النيل والميادين بالمنيا احتفالا بالعام الجديد

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة الإستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وتجهيز جميع المرافق في مختلف الميادين وشوارع المحافظة.

ومن ناحيته كلف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتجميل وتزيين الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل السفن والحدائق العامة وكورنيش النيل . حيث قام محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة بمتابعة أعمال تجميل و تزيين كورنيش النيل وميدان معهد الاورام بأشجار الكريسماس لاستقبال العام الميلادي الجديد 2022، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات المتواجدة بأروقة و شوارع الحي حفاظا على المظهر الجمالي للحي و منعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وفى سياق آخر وجه أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، برفع مايقرب من 320 طن قمامة من شوارع وطرق وميادين المدينة والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذالك بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة.

وشنت الوحدة المحلية بسمالوط ، حملة نظافة مكبرة بنطاق أحياء المركز وأسفرت عن رفع تجمعات القمامة الموجودة بأحياء المركز والمقلب الوسيط ورفع مايقارب من 320 طن قمامة .