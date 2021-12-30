بيانات حكومية: مقتل 126 نمرا فى الهند عام 2021.. رقم قياسى جديد

ريهام عبد الله

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية لحماية النمور فى الهند، أن 126 نمرًا قد ماتوا في الهند، وهو رقم قياسي جديد، تجاوز الرقم 121 المسجل في عام 2016.

وكشفت البيانات، أن هذا هو أكبر عدد من القتلى في عام منذ أن بدأت السلطة في تجميع البيانات في عام 2012، وهذه الأكثر خسارة خلال عقد، وقالت السلطات أن غالبية النمور قد ماتت لأسباب طبيعية، فيما قُتل عدد قليل على يد الصيادين، بينما مات آخرون بسبب الصراع بين الإنسان والحيوان، وفقا لموقع "أنديا تايمز".

وقال مسئول من إدارة الغابات في ولاية أوتار براديش، طلب عدم نشر اسمه، "يموت العديد من النمور لأسباب طبيعية داخل منطقة الغابات ولا يتم الإبلاغ عن نفوقها".

وقال سانجاي باثاك، المدير الميداني لمحمية دودوا تايجر في أوتار براديش، إنه منذ أن ارتفع عدد النمور ارتفعت الوفيات أيضًا.

وتراجع عدد هذه الحيوانات حتى بلغ أدنى مستوى عام 2006 وقدره 1411 نمراً فقط، لكنه عاد وارتفع إلى 2967 في 2018، على ما أعلنت الحكومة الهندية قبل عامين.