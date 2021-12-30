بريطانيا تسجل رقما قياسيا فى إصابات كورونا اليومية وتسجل أكثر 189 ألف حالة

لندن /أ ش أ/

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، لليوم الثانى على التوالي، رقما قياسيا فى عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد، وسجلت 189 ألفا و213 حالة.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أنه جرى تسجيل 332 وفاة جديدة على مستوى البلاد، وبذلك ارتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 12 مليونا و749 ألفا و139 اصابة، فى حين سجلت الوفيات 148 ألفا و421 حالة .

يأتى ذلك بعد أن أثارت ندرة اختبارات كوفيد 19 فى المملكة المتحدة مخاوف بشأن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، والتى أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستمضى قدمًا فى الأيام الأخيرة مع عدم وجود قيود جديدة حتى العام الجديد على الأقل.

وقال بيتر أوبنشو ،عضو المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية (نيرفتاج) ، "إنه أمر مقلق للغاية حقًا".

وأضاف "نعلم المواقف التى يحدث فيها انتقال العدوى ولحسن الحظ لا أعتقد أننا نواجه نوع الإغلاق الذى كان ضروريًا للتعامل مع الوضع الذى شهدناه فى بداية هذا العام.

لكننا نعلم أن الازدحام معًا فى أماكن سيئة التهوية ، خاصة إذا كنت تصرخ على موسيقى صاخبة وما إلى ذلك ، هو أمر مثالى تمامًا لانتقال هذا الفيروس شديد العدوى .