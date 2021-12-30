اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:27 ص
أكرم القصاص
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بريطانيا: اختبارات كورونا بالصيدليات تجرى كل خمس دقائق

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:02 ص
بريطانيا: اختبارات كورونا بالصيدليات تجرى كل خمس دقائق اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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حذر مقدمو الخدمة الصحية فى الصيدليات ببريطانيا، من عدم وجود اختبارات خاصة بفيروس كورونا فى الصيدليات بالعدد الكافي، مضيفين أنها مشكلة "ضخمة" حيث يطلبها شخص كل خمس دقائق خلال فترة عيد الميلاد.

 

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية الصيدليات المستقلة إن المرضى غالبًا ما يكونون غير قادرين على العثور على اختبارات كوفيد فى الصيدليات بسبب عدم توافر الإمدادات، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

 

وأضافت الرئيسة التنفيذية ليلى هانبك أن المعروض الآن من الاختبارات البالغ 900 ألف اختبار لا يلبى الطلب المرتفع.

 

وفى حديثها فى برنامج "توداي" على إذاعة بى بى سى 4: "ما يخبرنا به أعضاؤنا هو أن الطلب على اختبارات التدفق الجانبى مرتفع للغاية فى الوقت الحالى بسبب الإرشادات الخاصة بالعزلة الذاتية حالة الاشتباه فى الإصابة.

 

وأضافت: "الصيدليات تفيد أنه كل خمس دقائق تقريبًا يأتى شخص ما إلى الصيدلية لطلب الاختبار. ولكن، لسوء الحظ، بسبب المشكلات المتعلقة بأن الإمداد غير مكتمل، فهذا يعنى أن أولئك الذين يأتون للاختبار لا يحصلون عليه دائمًا، وهو أمر مرهق للغاية ليس فقط لفريق الصيدلية ولكن بالنسبة للمريض، حجم المشكلة ضخم لأن الطلب مرتفع، بسبب الإرشادات الحالية للتعامل مع الاشتباه فى الإصابة".

 

وأضافت: "يقوم الناس بالسعى لاجراء الاختبار فى الأجازة الخاصة بعيد الميلاد، والعام الجديد قاب قوسين أو أدنى ويريد الناس أن يكونوا مع العائلة والأصدقاء".

 

وقالت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة إن ما يقرب من 900000 مجموعة اختبار يتم توفيرها يوميًا - وهو ضعف العرض الذى تم قبل 18 ديسمبر - لكن هانبك قالت إن عمليات التسليم كانت "غير منتظمة".

 

وأضافت: "نريد التأكد من أن الرسالة واضحة للحكومة بأن الإمداد يجب أن يكون متسقًا".

 

يأتى ذلك بعد أن ذكرت المواقع الحكومية فى الأسابيع التى سبقت عيد الميلاد أن اختبارات التدفق الجانبى "غير متوفرة حاليًا".

 

 


بريطانيا

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اختبارات كورونا

فيروس كورونا

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