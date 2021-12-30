بالأسماء.. تفاصيل مصرع طفل وإصابة 25 فى انقلاب سيارة بالقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، بالأسماء تفاصيل مصرع طفل إصابة 25 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين- القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل "ط ل ر 1849"، بوصلة الدواويس بطريق "القصاصين القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع طفل 13 عامًا وإصابة 25 أخرين من العمال خلال ذهابهم لمزرعة جنى البصل، بينهم 19 طفلًا بخلاف الطفل المتوفي وتتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلي 15 عام.

ووعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي لمشرحة مستشفي القصاصين، وقال مصدر طبى إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف.

والمتوفي السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر، والمصابين جميعًا من مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية وهم، أنور عصام أحمد السيد، 13 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ونسمة عصام أحمد السيد، 15 عامًا، مصابة باشتباه مع بعد الارتجاج وكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالبطن، سالم إبراهيم مصطفى، 12 عامًا، مصاب بجرح 7 سم بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وحسين على محمد محمد، 30 عامًا، مصاب بجرح 10 بالرأس واشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد عطية إبراهيم، 13 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 10 سم بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم، عمر شعبان محمود موسى، 14 عامًا، مصاب بجرح 10 سم بالرأس وكدمة بالرأس، وسحجات بالذراعين.

كما أصيب، ضيف رضا إسماعيل، 12 عامًا، مصاب بجرح 3 سم بالحاجب الأيمن و2 سم بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم، أسماء محمد جاد إبراهيم، 15 عامًا، مصابة بكدمات بالجسم، آية سليمان عبد العاطى، 15 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة عبد الله محمد، 14 عامًا، مصاب بجرح متهتك بالوجه واشتباه كسر بالساعد الأيمن، والسيد أحمد محمد درويش، 55 عامًا، مصاب بجرح متهتك بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وعلاء عبد الحميد أحمد، 18 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدمين، وهانى حسن يوسف، 43 عامًا، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، محمد أحمد محمد، 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وجرح 5 سم بالجبهة وكدمات بالوجه.

بالإضافة إلى قمر نصار أحمد السيد، 12 عامًا، مصابة بجرح 5 سم بالرأس، وعبده عصام أحمد السيد، 10 سنوات، مصاب بجرح 3 سم بالرأس، والسيد خضير السيد، 14 عامًا، مصاب بجرح 4 سم بالرأس، وكريم محمد حسن، 12 عامًا، مصاب بجرح 5 سم بالرأس، أحمد عصام أحمد السيد، 12 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسور مضاعفة بالقدمين، روميساء على حسن، 13 عامًا، مصابة بغيبوبة واشتباه كسر بالعمود بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالبطن والرأس، وشقيقتها روان على حسن، 11 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالكوع الأيسر و وسحجات وكدمات بالجسم، أحمد محمد سالم، 14عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه سالم محمد سالم، 13 عامًا، مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

وإثنين مصابين مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية وهم محمود محمد على، 31 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، رحاب سليمان عبد العاطى، 12 عامًا، مصاب بجرح 3 سم بالرأس.

ويعد حادث اليوم هو الثانى في نفس الأسبوع حيث أصيب 26 عاملًا زراعيًا الإثنين الماضى، في حادث على طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية.