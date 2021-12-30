اليوم السابع
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اليمن يتسلم 12.4 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:01 ص
اليمن يتسلم 12.4 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال لقاحات ضد شلل الأطفال
كتب وكالات

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قالت منظمة الـ"يونيسف"، إن أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال وصلت إلى اليمن، الذى يشهد حربا دامية منذ سبع سنوات تسببت فى تدمير النظام الصحي.

 

وذكر مكتب "يونيسف" فى بيان، بحسب "روسيا اليوم"، أن أكثر من عشرة ملايين طفل تحت سن العاشرة فى البلاد، سيستفيدون من هذه اللقاحات المقدمة من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى أواخر عام 2020 فى بيان مشترك صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط، و"يونيسف"، عن ظهور موجات تفش لشلل الأطفال فى اليمن مجددا، بعد 14 عاما من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

 

ودمرت الحرب البنية التحتية للبلد الذى يعيش فى فقر مدقع وانهيار اقتصادى تفاقم مع انخفاض المساعدات الإنسانية فى الآونة الأخيرة، حيث يعتمد 80 فى المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

 

كما أدت الحرب إلى إغلاق نصف عدد المرافق الطبية فى البلاد، ما جعل آلاف السكان معرضين للأوبئة والأمراض.

 

 


اليمن

أخبار اليمن

تسلم 124 مليون جرعة

شلل الأطفال

أطفال اليمن

يونيسف

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