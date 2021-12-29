"المترو" تطالب الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامة.. وتحذر: 50 جنيها غرامة

كتب رضا حبيشى

جددت شركة المترو مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيجرى توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.