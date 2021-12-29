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"المترو" تطالب الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامة.. وتحذر: 50 جنيها غرامة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:54 م
"المترو" تطالب الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامة.. وتحذر: 50 جنيها غرامة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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جددت شركة المترو مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيجرى توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ50 جنيها.

وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

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ارتداء الكمامه

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