اليوم السابع
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"المالية": مبادرة دعم المصدرين تهدف للحفاظ على العمالة والإنتاج فى ظل كورونا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:14 م
"المالية": مبادرة دعم المصدرين تهدف للحفاظ على العمالة والإنتاج فى ظل كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أيمن رمضان

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قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مبادرة "السداد النقدى الفورى" لمتأخرات دعم المصدرين تحظى بنجاح كبير وإقبال من المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرة توفر سيولة فورية للشركات المصدرة من أجل الحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا والحفاظ على القدرة الإنتاجية التى تعاقدت عليها الشركات المصدرة.

وأضافت "نيفين منصور"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن هذه المبادرة جاءت وفقاً لمطالب الشركات المصدرة، واحتياجاتهم في ظل جائحة كورونا، وتابعت: "وتحظى باقبال كبير منذ إطلاقها"، موضحة أن هناك نقاش مستمر بين الوزارة والشركات المصدرة من أجل التعرف على المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها بالإضافة إلى الاستجابة لمطالبهم.

ولفتت "نيفين منصور" إلى أن أكثر القطاعات التى تستفيد من هذه المبادرة هى قطاع المنسوجات والبتروكيماويات وغيرها من باقى القطاعات، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن هناك شركات كبرى وعالمية تستفيد منها، وتابعت: "جميع القطاعات مستفيدة من هذه المبادرة".


وزارة المالية

اخبار الاقتصاد

دعم المصدرين

اخبار مصر

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