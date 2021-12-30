وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - بحسب وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء - أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي" ودخل إلى المدار المخطط له.

وتعد هذه هي المهمة الـ405 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.