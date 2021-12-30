بكين (أ ش أ)

أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح قمرًا صناعيًا جديدًا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - بحسب وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء - أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي" ودخل إلى المدار المخطط له. وتعد هذه هي المهمة الـ405 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

والاثنين الماضى، أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أنه تم بنجاح إطلاق قمر صناعي بصري جديد إلى الفضاء لسبر الأرض، وتفيد إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، أن القمر الصناعي أطلق الأحد 26 ديسمبر 2021 في الساعة 11.11 بالتوقيت المحلي (الساعة 6.11 بتوقيت موسكو)، من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانسي الواقعة شمال البلاد، باستخدام صاروخ النقل Changzheng-4 وفقا لما نقلته RT.

ووفقا للإدارة، ستكون مهمة القمر Ziyuan-1 02E في الفضاء دراسة الموارد الطبيعية الأرضية، وبالإضافة إلى هذا، حمل الصاروخ Changzheng-4 إلى الفضاء أيضا قمرا صناعيا علميا صغيرا ليكون منصة بحث لطلاب المدارس الثانوية في جمهورية الصين الشعبية، القمر الصناعي الصغير هو أيضًا جزء من مشروع Xiwang (الأمل) المشترك لاستكشاف الفضاء بين الصين وإفريقيا.