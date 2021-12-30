السيطرة على حريق عقار سكنى فى كفر صقر بالشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق في أحد الأبراج السكنية بنطاق مركز كفر صقر، فيما امتدت النيران إلى مطعم أسماك موجود أسفل العقار، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد الأبراج السكنية بدائرة مركز شرطة كفر صقر ودفعت قوات الحماية المدنية بعربات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، التي امتدت إلى مطعم أسماك موجود أسفل العقار، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

من جانبه، قال الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، إنه تم فصل جميع المرافق عن المبنى وإخلاء العقار من السكان.